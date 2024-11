Frankfurter Flughafen

Fraport ist der Betreiber des größten Flughafens in Deutschland. (www.imago-images.de)

Der Betreiber Fraport strebt einen Jahresumschlag von drei Millionen Tonnen an. Für dieses Jahr werden bis zu 2,2 Millionen Tonnen erwartet, ein Plus von rund sieben Prozent zum Vorjahr. Fraport-Vorstand Prümm sagte, Frankfurt bleibe das größte europäische Fracht-Drehkreuz. Für den Ausbau werde unter anderem eine Investition über 600 Millionen Euro in bestehende Anlagen investiert. Es gebe zudem eine große Nachfrage nach zusätzlichen Flächen. Prümm erklärte, das Flughafen-Gelände könnte unter anderem durch weitere Frachthallen auf der Fläche eines früheren Chemie-Werks erweitert werden.

Im Gegensatz zum Frachtverkehr sind die Passagierzahlen laut Fraport in diesem Jahr weniger als erwartet gestiegen.

