Nukleare Entsorgung

Gorleben soll weitere 20 Jahre als Zwischenlager für hochradioaktiven Atommüll dienen. (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Die Gesellschaft für Zwischenlagerung kündigte an, Ende des Monats einen Antrag auf Verlängerung um weitere 20 Jahre beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung zu stellen. Die aktuelle Genehmigung für den Standort im Wendland war auf 40 Jahre befristet und endet 2034. Ein Standort für ein Endlager dürfte aber erst Mitte dieses Jahrhunderts feststehen.

Die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg sieht in dem Genehmigungsantrag für Gorleben eine Blaupause für alle weiteren Atommülllager. Sie kündigte für heute in Berlin Proteste an. Dort findet heute eine Statuskonferenz Zwischenlagerung des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung statt.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.