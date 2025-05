Der Flughafen Karlsruhe Baden-Baden ist Teil des "Baden-Airparks". (dpa / Uli Deck)

Nachdem ein Gasleck in der Nähe des Flughafens am Nachmittag geschlossen werden konnte, läuft der Flugverkehr zwar wieder. Der Flugplan könne aber nicht mehr eingehalten werden, erklärte ein Sprecher. Mit einer Normalisierung sei voraussichtlich erst am Morgen zu rechnen.

Der Betrieb am Baden-Airpark war am Vormittag eingeschränkt worden. Stundenlang konnten größere Maschinen weder starten noch landen, da Gaswolken nicht durchflogen werden dürfen. Insgesamt waren 24 Flüge und 4.000 Passagiere betroffen. Durch Baggerarbeiten war eine Leitung des Energieversorgers Badenova beschädigt worden

