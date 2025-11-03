Der Betrieb am Flughafen Bremen wurde wegen Drohnensichtung unterbrochen. (IMAGO/Christian Offenberg)

Die Drohne sei in unmittelbarer Nähe des Flughafens entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin habe die Flugsicherung in Absprache mit der Bundespolizei den Start- und Landebetrieb eingestellt. Der Flugverkehr sei rund eine Stunde später wieder aufgenommen worden. Den Angaben zufolge ist nicht bekannt, wer die Drohne gesteuert hat.

In den vergangenen Wochen hat es immer wieder ähnliche Vorfälle an Flughäfen in Deutschland und Europa gegeben.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.