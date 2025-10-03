Der Flughafen München, dort läuft der Betrieb wieder normal. (picture-alliance / dpa / Felix Hörhager)

Ein Sprecher der Flughafenpolizei erklärte, dass beide Start- und Landebahnen am Abend geschlossen wurden. Der Grund für die Schließung sei noch unklar. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Berufung auf einen Flugkapitän, dass erneut Drohnen im Flughafenbereich gesichtet worden seien.

Bereits in der gestrigen Nacht hatte der Flughafen München seinen Betrieb nach Drohnensichtungen vorübergehend eingestellt. Zahlreiche Verbindungen fielen aus. Wie die Bild-Zeitung berichtete, flogen die Drohnen über einen Bundeswehrstandort, bevor sie über dem Flughafengelände auftauchten. Die Bundeswehr betreibe dort ein Labor für die Entwicklung von Drohnen. Eine Sprecherin der Bundeswehr bestätigte die Sichtung, ohne Details zu nennen.

Der bayerische Ministerpräsident Söder forderte erneut, die Polizei des Freistaats müsse in die Lage versetzt werden, Drohnen sofort abzuschießen und kündigte ein Schnellgesetz für die kommende Kabinettssitzung in München an.

