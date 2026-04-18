Nach Streiks

Der Betrieb bei der Lufthansa hat sich nach den einwöchigen Streiks wieder normalisiert. (picture alliance / HMB Media / Joaquim Ferreira)

Eine Sprecherin des Unternehmens sagte in Frankfurt am Main, der Betrieb sei wie geplant angelaufen. In der vergangenen Woche waren Hunderte Flüge ausgefallen. Gemeinsam mit der Kabinengewerkschaft Ufo hatten die Piloten den Betrieb der Airlines Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline für fünf Tage lahmgelegt. Auch Eurowings wurde an zwei Tagen bestreikt. Der Konzern reagierte mit der sofortigen Schließung des Flugbetriebs bei der Cityline. Begründet wurde das mit hohen Kerosinkosten bei der veralteten Flotte des Regionalfliegers.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.