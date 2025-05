Ford-Werke in Köln

Wie der örtliche Betriebsrat heute mitteilte, ruft die IG Metall für die beiden Standorte des Autobauers in der Stadt zum Ausstand auf. Bei der Urabstimmung in der vergangenen Woche hatten sich die Teilnehmer mit großer Mehrheit für einen Arbeitskampf ausgesprochen, um die Forderungen nach einem Sozialtarifvertrag durchzusetzen.

Ford hatte im November angekündigt, bis Ende 2027 in Deutschland 2.900 von rund 11.500 Stellen abzubauen. Bislang wurde in der rund 100-jährigen Geschichte der Ford-Werke am Standort Köln fast nie gestreikt. Anfang der 70er Jahre sorgte ein sogenannter 'wilder Streik' für Aufsehen . Der vor allem von der türkischen Belegschaft getragene Ausstand sollte primär auf die teils prekäre Lage der ohnehin benachteiligten Arbeiter mit einem Migrationshintergrund aufmerksam machen.