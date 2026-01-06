Brandkatastrophe in der Schweiz

Im vergangenen Jahr hätten die zuständigen Behörden lediglich ein Akustikgutachen durchgeführt. Das Dämmmaterial an der Decke sei nie Thema gewesen.
Den Ermittlungen zufolge wurde der Brand in der Silvesternacht durch an Sektflaschen befestigte Feuerwerksfontänen ausgelöst, die zu nahe an die Decke gehalten wurden. Gegen die Betreiber des Lokals wird wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung und Brandstiftung ermittelt. 40 Menschen starben, 116 wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.
