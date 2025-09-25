Nach Missbrauchsstudie

Ein Kreuz auf einer Kirche im Gegenlicht (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

So müssten Betroffene etwa Akteneinsicht und Prozessunterstützung erhalten, erklärte die Initiative in Berlin. Auch seien die Verfahren für eine Anerkennung des Leids unzureichend. Insgesamt bleibe festzuhalten, dass die katholische Kirche zentrale Empfehlungen zur Aufarbeitung und Entschädigung nicht umgesetzt habe.

Die Missbrauchsstudie war ein Forschungsprojekt, das die Deutsche Bischofskonferenz in Auftrag gegeben hatte, um das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche in Deutschland zu ermitteln. Überprüft wurden mehr als 38.000 Personalakten von Klerikern aus den Jahren 1946 bis 2014. Als Missbrauchsopfer ermittelt wurden knapp 3.700 Kinder und Jugendliche.

