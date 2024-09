Mehrere Fälle in Berlin

Schutz- und Beratungsstellen für Frauen sollen schneller und besser finanzell unterstützt werden. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Es könne nicht sein, dass Frauen, die Gewalt erfahren hätten, für den Schutz etwa in Frauenhäusern bezahlen müssten, sagte eine Sprecherin der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen dem RBB. Sie schlug eine Reihe weiterer Maßnahmen vor. Wichtig seien beispielsweise sogenannte Fallkonferenzen, in denen sich Behörden und Beratungsstellen austauschen. Dabei dürfe der Datenschutz nicht über dem Opferschutz stehen, hieß es. Die Berliner Sozialsenatorin Kiziltepe wandte sich gestern an Bundesfrauenministerin Paus mit der Bitte, das geplante bundesweite Gewalthilfegesetz schnell umzusetzen. Dabei soll es um mehr Hilfsangebote und mehr Prävention gehen.

Deutschlandweit wurden im vergangenen Jahr 155 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet - 22 mehr als im Vorjahr.

