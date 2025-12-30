Bankeinbruch in Gelsenkirchen

Das ergaben erste grobe Schätzungen, wie die Polizei mitteilte. Mehr als 3.000 Schließfächer im Tresorraum der Sparkasse waren aufgebrochen worden. Sie enthielten Geld, Schmuck und Gold. Bei einer Versicherungssumme von im Schnitt 10.000 Euro ergibt sich eine Summe von 30 Millionen Euro.
Es dürfte sich damit um einen der größten Coups bei einem Einbruch in der bundesdeutschen Kriminalgeschichte handeln. Die Tat wurde gestern entdeckt, begangen wurde sie nach ersten Ermittlungen vermutlich bereits am Wochenende.
