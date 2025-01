Altersbericht der Bundesregierung

Bevölkerung wird älter, Zahl der Pflegebedürftigen steigt erheblich

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland wird in den nächsten 25 Jahren erheblich steigen. Das geht laut Deutscher Presse-Agentur aus dem 9. Altersbericht der Bundesregierung hervor, über den das Bundeskabinett heute in Berlin berät.