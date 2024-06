Zensus 2022

Die Einwohnerzahl Deutschlands hat sich erhöht. (Sven Hoppe/dpa)

Wie aus den in Berlin vorgestellten Ergebnissen der Zählung des Statistischen Bundesamts hervorgeht, lebten zum Stichtag 15. Mai 2022 in Deutschland 82,7 Millionen Menschen. Die Zahl der Einwohner hat gegenüber dem Zensus von 2011 um 2,5 Millionen zugenommen. Dies waren 1,4 Millionen weniger Menschen als prognostiziert. Die Abweichung betrifft dem Statistischen Bundesamt zufolge vor allem die ausländische Bevölkerung. Zum Stichtag lebten 10,9 Millionen Ausländer in Deutschland, eine Million weniger als angenommen.

Mit dem neuen Zensus wurde ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Die Ergebnisse der Haushalts-Befragungen liefern Informationen zu den Bevölkerungszahlen, zur Bevölkerungsstruktur in Bund, Ländern und Kommunen sowie zu Bildung und Erwerbstätigkeit.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.