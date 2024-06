Die Einwohnerzahl Deutschlands wird sich einer neuen Prognose zufolge bis 2045 auf 85,5 Millionen Menschen erhöhen. (Sven Hoppe/dpa)

Bis zum Jahr 2045 rechne man mit einem Plus von knapp einem Prozent, teilte das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn mit . Grund sei die erwartete Zuwanderung aus dem Ausland.

Regional gebe es bei der Entwicklung der Bevölkerung große Unterschiede. So werden Großstädte wie Freiburg, Leipzig oder Potsdam den Angaben zufolge stark wachsen. In strukturschwachen Gegenden abseits der Metropolen werde sich der Rückgang der Bevölkerung dagegen fortsetzen. Der sächsische Erzgebirgskreis und der Kreis Greiz in Thüringen verlieren demnach bis 2045 mehr als ein Fünftel ihrer Einwohner. Betroffen vom Bevölkerungsrückgang sind der Prognose zufolge auch der Osten Nordrhein-Westfalens, Nordhessen und Teile des Saarlands.

