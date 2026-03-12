Eingang zum Oberlandesgericht Stuttgart. (Marijan Murat/dpa)

Das Oberlandesgericht sprach den 41-Jährigen nach Angaben eines Sprechers unter anderem wegen Unterstützung einer inländischen Terrorvereinigung schuldig. Der Mann hatte sich laut dem Urteil an Treffen und Chats des Netzwerks beteiligt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Die 2022 zerschlagene Gruppierung aus der Reichsbürger-Szene um Prinz Reuß nannte sich selbst "Vereinte Patrioten". Sie hatte unter anderem Anschläge auf die Stromversorgung und die Entführung des früheren Bundesgesundheitsministers Lauterbach geplant. Im vergangenen Jahr waren vier Rädelsführer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

