Augenzeugen
Bewaffnete entführen im Nordwesten Nigerias mehr als 50 Menschen

Im Nordwesten Nigerias haben bewaffnete Angreifer mehr als 50 Menschen entführt.

    Abgebildet ist eine Karte Nigerias, überlagert mit der nationalen Flagge des afrikanischen Staates.
    In Nigeria wurden erneut Menschen entführt. (picture alliance / Zoonar / Tomas Griger)
    Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, ereignete sich der Vorfall am Wochenende in einem Dorf im Bundesstaat Zamfara an der Grenze zum Niger. Männer seien auf Motorrädern in den Ort gekommen und hätten dutzende Menschen in ihre Gewalt gebracht - darunter zahlreiche Kinder.
    In Nigeria kommt es immer wieder zu Massenentführungen. Dahinter stecken meist kriminelle Banden, die Lösegeld erpressen wollen. Behörden und Experten zufolge arbeiten sie vermehrt mit dschihadistischen Milizen zusammen.
    Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.