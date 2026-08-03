Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, ereignete sich der Vorfall am Wochenende in einem Dorf im Bundesstaat Zamfara an der Grenze zum Niger. Männer seien auf Motorrädern in den Ort gekommen und hätten dutzende Menschen in ihre Gewalt gebracht - darunter zahlreiche Kinder.
In Nigeria kommt es immer wieder zu Massenentführungen. Dahinter stecken meist kriminelle Banden, die Lösegeld erpressen wollen. Behörden und Experten zufolge arbeiten sie vermehrt mit dschihadistischen Milizen zusammen.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.