Zwölf weitere Personen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die Tat ereignete sich laut den Angaben der Behörden in der Stadt Salamanca im Bundesstaat Guanajuato. Die noch unbekannten Angreifer seien in Fahrzeugen auf das Feld gefahren und hätten das Feuer auf Fußball spielende Menschen eröffnet. Die Polizei vermutet Bandenkriminalität als Hintergrund. In der Region sind rivalisierende kriminelle Gruppen unter anderem in den Drogenhandel verwickelt.

Der Bundesstaat Guanajuato liegt im Zentrum Mexikos und weist die höchste Mordrate landesweit auf.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.