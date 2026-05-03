Verdacht auf Piraterie

Ab dem Jahr 2000 gab es viele Überfälle durch somalische Piraten bis weit in den Indischen Ozean (Archivbild) (picture alliance / AP / Farah Abdi Warsameh)

Wie die jemenitische Küstenwache mitteilte, wurde das Schiff "Eureka" gestern überfallen und in Richtung der somalischen Küste gesteuert. Einsatzkräfte würden die Position beobachten und nach eigener Aussage Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Besatzung zu gewährleisten. Wie viele Seeleute an Bord sind, ist nicht klar.

Am Horn von Afrika hatte das Gemeinsame Maritime Informationszentrum zuletzt das Risiko der Piraterie wieder höher eingestuft. Experten machen neue kriminelle Gruppen aus Somalia für die jüngste Angriffswelle verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.