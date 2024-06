Ermittlungen nach Schüssen auf Hochzeitsgesellschaft im französischen Thionville (AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN)

Dabei wurden nach Angaben der Polizei ein Mensch getötet und mehrere Personen schwer verletzt. In einem Festsaal in der Stadt nahe der Grenze zu Deutschland und Luxemburg hatten etwa 100 Menschen gefeiert, als mehrere Angreifer unter anderem mit einem Maschinengewehr und einer Schrotflinte in die Menge schossen. Die Hintergründe sind noch unklar; die Polizei ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.