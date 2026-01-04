Nach Angaben eines Polizeisprechers hätten die Angreifer den Markt des Dorfes im nordwestlichen Bundesstaat Niger niedergebrannt, Geschäfte geplündert und Lebensmittel gestohlen. Eine bisher unbekannte Zahl von Einwohnern sei verschleppt worden. Sicherheitskräfte vor Ort suchten nach den Entführten. Zu dem Angriff hat sich bisher niemand bekannt. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass in der Gegend operierende Banden dafür verantwortlich sind.

In Nigeria kommt es immer wieder zu Überfällen mit Entführungen durch Kriminelle oder Terrorgruppen. Die meisten Entführungen enden mit der Zahlung von Lösegeldern.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.