Florida
Bewaffneter Mann am Tor von Trumps Privatanwesen erschossen

In Florida ist ein bewaffneter Mann in einen gesicherten Bereich um das Privatanwesen von US-Präsident Trump eingedrungen und erschossen worden. Der für den Schutz des Präsidenten zuständige Secret Service teilte mit, Trump habe sich zum Zeitpunkt des Zwischenfalls nicht in Mar-a-Lago, sondern gemeinsam mit der First Lady im Weißen Haus in Washington aufgehalten.

    Das Grundstück von US-Präsident Trump Mar-a-Lago aus der Luft gesehen.
    Blick auf Mar-a-Lago, der Residenz von Donald Trump in Palm Beach, Florida (IMAGO / USA TODAY Network / IMAGO / GREG LOVETT / THE PALM BEACH POST)
    Der Mann sei in der Nacht an einem Tor des Anwesens mit einem Gewehr und einem Benzinkanister beobachtet worden. Als ihn Mitarbeiter des Secret Services aufforderten, beides niederzulegen, habe er mit dem Gewehr auf die Sicherheitsleute gezielt. Diese hätten daraufhin die Schüsse abgegeben.
    Offenbar konnte der Mann in einem Fahrzeug in den Bereich vordringen, als ein anderer Wagen durch das Tor fuhr. Er soll 21 Jahre alt gewesen sein und aus North Carolina stammen. Seine Familie habe ihn vor einigen Tagen als vermisst gemeldet. Zum möglichen Motiv machte die Polizei noch keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.
    Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.