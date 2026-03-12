Schüsse an Synagoge im US-Bundesstaat Michigan (dpa / AP / Corey Williams)

Ein mit einem Gewehr bewaffneter Mann rammte Medienberichten zufolge mit seinem Auto das jüdische Gotteshaus in West Bloomfield nach der Metropole Detroit. Sicherheitspersonal habe danach das Feuer eröffnet und den Mann erschossen. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand sonst verletzt worden. Die Identität des Täters und sein Motiv sind noch unklar.

Temple Israel in West Bloomfield hat nach eigenen Angaben 12.000 Mitglieder und ist damit laut Nachrichtenagentur AP die größte der Reform-Synagogen in den USA, die eine modernere Auslegung des jüdischen Glaubens kennzeichnet. Gouverneurin Whitmer nannte den Vorfall "herzzerreißend". Die jüdische Gemeinde von Michigan sollte in Frieden leben und ihren Glauben ausüben können, betonte sie.

