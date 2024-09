Die Polizei hat in der Münchner Innenstadt bei einem größeren Einsatz in der Nähe des Israelischen Generalkonsulats eine verdächtige Person niedergeschossen. (Matthias Schrader / AP / Matthias Schrader)

Dass sich der Vorfall in der Nähe des israelischen Generalkonsulats sowie des NS-Dokumentationszentrums ereignet habe, könne allerdings Hinweise auf Zusammenhänge liefern, betonte der Minister. Am Vormittag fand nach Angaben des israelischen Außenministeriums in der diplomatischen Vertretung eine Gedenkfeier zum Olympia-Attentat von 1972 in München statt. Daher sei das Generalkonsulat geschlossen gewesen, hieß es.

Ein Polizeisprecher erklärte, der Mann habe eine Langwafffe bei sich gehabt. Es gebe keine Erkenntnisse, dass weitere Personen verletzt worden seien. An der Schussabgabe seien fünf Beamte beteiligt gewesen. Derzeit untersuche man das Fahrzeug des Verdächtigen.

Der Bereich rund um den Karolinenplatz ist weiterhin großräumig abgesperrt. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Bereich zu meiden. Die Polizeipräsenz im Münchner Stadtgebiet wurde erhöht.

Faeser betont Schutz israelischer und jüdischer Einrichtungen

Ob es weitere Verletzte gibt ist unklar, ebenso wie die Hintergründe des Vorfalls. Mit gesicherten Informationen rechnet die Polizei erst für den Verlauf des Tages. Das israelische Außenministerium teilte mit, in der diplomatischen Vertretung habe eine Gedenkfeier zum Olympia-Attentat von 1972 in München stattgefunden. Daher sei das Generalkonsulat geschlossen gewesen.

Bundesinnenministerin Faeser schätzt die Schüsse in München als gravierenden Vorgang ein. Nun gelte es abzuwarten. Grundsätzlich betonte die SPD-Politikerin aber, der Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen habe oberste Priorität.

