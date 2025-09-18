Am Abend versammelten sich Polizisten und Bürger zu einem Trauerzug in Gedenken an die getöteten Polizisten. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Matt Slocum)

Zwei weitere Beamte seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten die Behörden mit. Der Schütze wurde den Angaben zufolge von der Polizei erschossen. Die fünf Beamten hatten in der Stadt Codorus zu häuslicher Gewalt ermittelt. Der Gouverneur des Bundesstaats, Shapiro, sprach von einem traurigen und niederschmetternden Tag für Pennsylvania. Justizministerin Bondi erklärte, Gewalt gegen Strafverfolgungsbeamte sei niemals akzeptabel.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.