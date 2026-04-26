Washington

APTOPIX Trump White House Correspondents Dinner (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mark Schiefelbein)

US-Präsident Trump und First Lady Melania, die erstemals an der Veranstaltung im Hilton Hotel teilnahmen, mussten ebenso wie Vizepräsident Vance in Sicherheit gebracht werden. Der Secret-Service-Agent sei an seiner Schutzausrüstung getroffen worden und unverletzt geblieben, teilte ein FBI-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Trump bestätigte rund eine Stunde ⁠nach ⁠dem Vorfall die Festnahme ⁠des Schützen auf seiner Plattform ‌Truth Social. Die First Lady, der Vizepräsident und alle Kabinettsmitglieder seien wohlauf, teilte er ferner mit. Auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus sagte Trump, er habe mit dem getroffenen Secret-Service-Agenten gesprochen. Es gehe ihm gut. Der Täter habe mehrere Waffen bei sich getragen. Der Präsident bedankte sich ausdrücklich bei den Sicherheitskräften. Im Juli 2024 war der Republikaner im Wahlkampf knapp einem Attentat entgangen.

​Nach den Schüssen brach im Festsaal des Hotels Panik aus. Hunderte der 2600 Gäste suchten Schutz unter den Tischen, während Secret-Service-Beamte in Kampfausrüstung in den Raum stürmten.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.