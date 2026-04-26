Washington

US-Präsident Trump und First Lady Melania, die erstmals an der Veranstaltung im Hilton Hotel teilnahmen, mussten ebenso wie Vizepräsident Vance in Sicherheit gebracht werden. Der Secret-Service-Agent sei an seiner Schutzausrüstung getroffen worden und unverletzt geblieben, teilte ein FBI-Vertreter mit. Der Schütze wurde gefasst.

Trump äußerte sich ⁠nach ⁠dem Vorfall zunächst auf seiner Plattform ‌Truth Social. Er selbst, die First Lady, der Vizepräsident und alle Kabinettsmitglieder seien wohlauf, teilte er mit. Auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus sagte Trump später, er habe mit dem getroffenen Secret-Service-Agenten gesprochen. Ihm gehe es ebenfalls gut. Der Täter habe mehrere Waffen bei sich getragen. Der Präsident bedankte sich ausdrücklich bei den Sicherheitskräften. Im Juli 2024 war der Republikaner im Wahlkampf knapp einem Attentat entgangen.

​Nach den Schüssen brach im Festsaal des Hotels kurz Panik aus. Viele der 2600 Gäste suchten Schutz unter den Tischen, während Secret-Service-Beamte in Kampfausrüstung in den Raum stürmten.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.