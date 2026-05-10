Berlin
Bewerber für künftige FDP-Spitze stellen sich vor

Drei Wochen vor dem Bundesparteitag der FDP stellen sich heute in Berlin die Kandidatinnen und Kandidaten für die Spitzenposten vor.

    Wolfgang Kubicki (l.) strebt die Nachfolge von FDP-Chef Christian Dürr an. Beide sitzen im Bundestag nebeneinander.
    Wolfgang Kubicki strebt die Nachfolge von FDP-Chef Christian Dürr(r.) an (picture alliance / SZ Photo / Mike Schmidt)
    Bisher gibt es zwei Bewerber für die Nachfolge von Parteichef Dürr, der nach nur einem Jahr als Vorsitzender nicht wieder antritt: der frühere Bundestagsvizepräsident Kubicki und der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende Höne.
    Auch die Bewerber für das Amt des Generalsekretärs wollen sich vorstellen. Das Vorschlagsrecht liegt beim künftigen Parteivorsitzenden. Kubicki will den früheren bayerischen Landesvorsitzenden Hagen vorschlagen; Höne die baden-württembergische Landtagsabgeordnete Trauschel. 
    Im Bundestag ist die FDP derzeit nicht vertreten. Zuletzt war sie auch aus den Landtagen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ausgeschieden.
    Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.