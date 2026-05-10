Bisher gibt es zwei Bewerber für die Nachfolge von Parteichef Dürr, der nach nur einem Jahr als Vorsitzender nicht wieder antritt: der frühere Bundestagsvizepräsident Kubicki und der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende Höne.
Auch die Bewerber für das Amt des Generalsekretärs wollen sich vorstellen. Das Vorschlagsrecht liegt beim künftigen Parteivorsitzenden. Kubicki will den früheren bayerischen Landesvorsitzenden Hagen vorschlagen; Höne die baden-württembergische Landtagsabgeordnete Trauschel.
Im Bundestag ist die FDP derzeit nicht vertreten. Zuletzt war sie auch aus den Landtagen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ausgeschieden.
Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.