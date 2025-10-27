Im MetLife Stadium in New Jersey wird das WM-Finale stattfinden. (picture alliance / AP Photo / Julio Cortez)

Anders als in der ersten Phase, die ausschließlich Inhabern einer Kreditkarte des WM-Sponsors vorbehalten war, kann sich diesmal jeder um Tickets bewerben. Der Zeitpunkt der Anmeldung hat laut der FIFA keinen Einfluss auf die Chancen, ausgewählt zu werden. Nach dem Ende der Anmeldephase folgt ein zufälliges Auswahlverfahren. Erfolgreiche Bewerber erhalten per Mail ein Zeitfenster für den Kauf von Karten.

Die Fußball-Weltmeisterschaft mit erstmals 48 Mannschaften findet im Juni und Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.