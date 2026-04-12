Die Vorhersage:
Wechselnd bis stark bewölkt, vom Osten bis in den Südwesten gebietsweise Regen. Im Nordwesten und Südostbayern mitunter heiter. Höchstwerte bei längerem Regen um 10 Grad, sonst 12 bis 18 Grad. Morgen im Osten und Südosten längere sonnige Abschnitte. Im Rest des Landes, außer im äußersten Nordwesten, verbreitet Regen. Temperaturen 9 bis 15, im Osten und Südosten 15 bis 21 Grad.
Wechselnd bis stark bewölkt, vom Osten bis in den Südwesten gebietsweise Regen. Im Nordwesten und Südostbayern mitunter heiter. Höchstwerte bei längerem Regen um 10 Grad, sonst 12 bis 18 Grad. Morgen im Osten und Südosten längere sonnige Abschnitte. Im Rest des Landes, außer im äußersten Nordwesten, verbreitet Regen. Temperaturen 9 bis 15, im Osten und Südosten 15 bis 21 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag viele Wolken und örtlich Regen bei 11 bis 19 Grad.
Am Dienstag viele Wolken und örtlich Regen bei 11 bis 19 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.