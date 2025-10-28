Die Vorhersage:
Stark bewölkt und von Westen nach Osten ausgreifende Niederschläge. Südlich der Donau weitgehend trocken, teils auch sonnig. Höchstwerte von 9 Grad im Nordosten bis 16 Grad im Südwesten. Morgen überwiegend trocken, in der Südosthälfte freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. Im Tagesverlauf von Westen her Bewölkungsaufzug mit Regen. Temperaturen 12 bis 19 Grad.
Stark bewölkt und von Westen nach Osten ausgreifende Niederschläge. Südlich der Donau weitgehend trocken, teils auch sonnig. Höchstwerte von 9 Grad im Nordosten bis 16 Grad im Südwesten. Morgen überwiegend trocken, in der Südosthälfte freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. Im Tagesverlauf von Westen her Bewölkungsaufzug mit Regen. Temperaturen 12 bis 19 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag zunehmend wechselnd bewölkt und nur noch im Norden und den Mittelgebirgen vereinzelte Schauer. 12 bis 18 Grad.
Am Donnerstag zunehmend wechselnd bewölkt und nur noch im Norden und den Mittelgebirgen vereinzelte Schauer. 12 bis 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 28.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.