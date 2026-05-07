Die Vorhersage:
Wolkig bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer. Vom Südwesten über die Mitte bis in den Osten stark bewölkt mit Regen, im Osten länger anhaltend und mitunter kräftig. Im äußersten Nordwesten und Norden teils heiter, im Tagesverlauf im Westen und Süden Wolkenauflockerungen. Höchstwerte 10 bis 18 Grad. Morgen meist heiter bis wolkig, in der Mitte stark bewölkt. Temperaturen 13 bis 22 Grad.
Wolkig bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer. Vom Südwesten über die Mitte bis in den Osten stark bewölkt mit Regen, im Osten länger anhaltend und mitunter kräftig. Im äußersten Nordwesten und Norden teils heiter, im Tagesverlauf im Westen und Süden Wolkenauflockerungen. Höchstwerte 10 bis 18 Grad. Morgen meist heiter bis wolkig, in der Mitte stark bewölkt. Temperaturen 13 bis 22 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Norden teils wolkig, sonst heiter. 16 bis 25 Grad.
Am Samstag im Norden teils wolkig, sonst heiter. 16 bis 25 Grad.
Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.