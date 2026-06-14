Morgen vom Norden bis zur Mitte wolkig bis stark bewölkt, im Nordosten sowie an den Alpen einzelne Schauer, an der Ostsee vereinzelt Gewitter. Im Süden und Südwesten längerer Sonnenschein und meist trocken. 16 bis 25 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag in der Nordhälfte wolkig, von Westen gebietsweise teils schauerartiger Regen, im Tagesverlauf zur Mitte hin abklingend. Im Süden heiter bis wolkig, im Südosten zeitweise Regen, im Bergland vereinzelt Schauer oder Gewitter. Temperaturanstieg auf 18 Grad bis 29 Grad.
Am Dienstag in der Nordhälfte wolkig, von Westen gebietsweise teils schauerartiger Regen, im Tagesverlauf zur Mitte hin abklingend. Im Süden heiter bis wolkig, im Südosten zeitweise Regen, im Bergland vereinzelt Schauer oder Gewitter. Temperaturanstieg auf 18 Grad bis 29 Grad.
Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.