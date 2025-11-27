Die Vorhersage:
Nachts im Nordwesten leichter Regen, im Südosten teils aufgelockert bewölkt, örtlich auch Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 10 Grad. Am Tag meist stark bewölkt, im Nordwesten und in der Mitte leichter Regen. Temperaturen 0 bis 10 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag wechselnd bewölkt mit Schauern, im Osten und Südosten abziehende Niederschläge. 0 bis 10 Grad.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.