Wetter
Bewölkt, örtlich leichter Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Im Tagesverlauf greift der Ausläufer eines Sturmtiefs mit milder und feuchter Luft von Nordwesten auf Deutschland über. Im Süden hält sich Hochdruckeinfluss.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts im Nordwesten leichter Regen, im Südosten teils aufgelockert bewölkt, örtlich auch Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 10 Grad. Am Tag meist stark bewölkt, im Nordwesten und in der Mitte leichter Regen. Temperaturen 0 bis 10 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag wechselnd bewölkt mit Schauern, im Osten und Südosten abziehende Niederschläge. 0 bis 10 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.