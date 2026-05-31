Bewölkt und von der Mitte bis in den Süden sowie in den Nordwesten teils kräftige Schauer und Gewitter. Zwischen Nordsee und Oder überwiegend trocken mit sonnigen Abschnitten. 18 bis 25 Grad im Norden und Nordwesten, sonst 25 bis 29 Grad, an der See kühler. Morgen wechselnd bewölkt und vor allem im Osten Schauer oder Gewitter. 20 bis 26 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag wolkig, aus Westen verbreitet schauerartige, teils gewittrige Regenfälle. 20 bis 27 Grad.
Am Dienstag wolkig, aus Westen verbreitet schauerartige, teils gewittrige Regenfälle. 20 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.