Wetter
Bewölkt und teils kräftige Schauer und Gewitter

Das Wetter: Es bestehen Unwetterwarnungen für Teile Bayerns, Baden-Württembergs und Sachsens.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Bewölkt und von der Mitte bis in den Süden sowie in den Nordwesten teils kräftige Schauer und Gewitter. Zwischen Nordsee und Oder überwiegend trocken mit sonnigen Abschnitten. 18 bis 25 Grad im Norden und Nordwesten, sonst 25 bis 29 Grad, an der See kühler. Morgen wechselnd bewölkt und vor allem im Osten Schauer oder Gewitter. 20 bis 26 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag wolkig, aus Westen verbreitet schauerartige, teils gewittrige Regenfälle. 20 bis 27 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.