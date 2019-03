Bewusst ohne Geld leben Wenig ist genug

Lebensmittel werden "containert", also nachts aus den Mülltonnen der Supermärkte geholt, die Kleidung stammt aus dem Umsonstladen, die Möbel vom Sperrmüll, in den Urlaub geht es als Tramper und Couchsurfer. Es gibt in Deutschland Menschen, die kommen jahrelang komplett ohne Geld aus.

Von Sarah Zerback