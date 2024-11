Musikpreis

Beyoncé darf unter anderem auf eine Auszeichung für ihr Country-Album "Cowboy Carter" hoffen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Nominiert wurde Beyoncé unter anderem in der Kategorie "Album des Jahres" für ihr Country-Album "Cowboy Carter". Auch die Künstler Charli xcx, Billie Eilish, Post Malone, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Cappell Roan und Taylor Swift dürfen gleich in mehreren Kategorien auf eine Aufzeichnung hoffen.

Der in Kaiserslautern aufgewachsene DJ und Produzent Zedd ist für das Album „Telos“ nominiert. In der Kategorie „Bester klassischer Produzent des Jahres“ haben Christoph Franke und Dirk Sobotka Chancen auf eine Auszeichnung. Film-Komponist Hans Zimmer ist unter anderem für den Soundtrack von „Dune 2“ nominiert. Mit dem Jazz-Album „Returning to Forever“ haben auch John Beasley und die Big Band des Hessischen Rundfunks Chancen auf einen Grammy.

Zugelassen waren Musik-Aufnahmen, die zwischen dem 16. September 2023 und dem 30. August 2024 veröffentlicht wurden. Die Grammys sollen am 2. Februar 2025 in Los Angeles zum 67. Mal verliehen werden. Rund 13 000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der goldenen Grammophone, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen und in mehr als 90 Kategorien verliehen werden.

