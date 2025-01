Brände in Los Angeles

Die Brände in Kalifornien verwüsten große Teile der Gegend. (AP / Jae C. Hong)

Die enormen Mengen an gefährlichen Rauch und Feinstaub in der Luft hätten zu einer erheblichen Verschlechterung der Luftqualität geführt, teilten die zuständigen Behörden im US-Bundesstaat Kalifornien mit. Sie untersagten bis auf Weiteres den Einsatz von Geräten wie Laubbläsern. So soll die Verbreitung von Asche, Rauch und Feinstaub eingedämmt werden.

Unterdessen untersucht die Feuerwehr, ob eine herabgefallene Stromleitung eines der Feuer ausgelöst haben könnte. Bei den Bränden kamen mindestens elf Menschen um Leben, mehr als 180.000 Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.