Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Es habe am Landgericht Frankfurt am Main Verfahrensfehler gegeben, erklärten die Richter in Karlsruhe. Ein Teil der Verhandlung hätte nicht, wie geschehen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden dürfen. Die Verurteilung in sieben Fällen sowie die Gesamtstrafe müssen nun neu verhandelt werden. Die Entscheidungen in 62 anderen Fällen haben Bestand.

Das Landgericht hatte den früheren Trainer des Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden verganenes Jahr wegen schwerer Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen zu zwölf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Zudem ordnete es die anschließende Sicherungsverwahrung an. Er hat an zehn Jungen Sexualstraftaten begangen, nachdem er ihnen Schlafmittel verabreicht oder große Mengen Alkohol gegeben hatte.

