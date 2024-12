Wintersport

Franziska Preuß hat nach 2.154 Tagen wieder einen Weltcup gewonnen. (AP / Matthias Schrader)

Trotz eines Schießfehlers mit Strafrunde verwies sie die fehlerfreie Französin Sophie Chauveau um 7,7 Sekunden auf den zweiten Platz. Dritte wurde die ebenfalls fehlerfreie Norwegerin Karoline Offigstad Knotten.

Franziska Preuß hatte schon beim Weltcup in Kontiolahti in dieser Saison den dritten Platz erreicht.

Die Biathletin wurde in der Vergangenheit immer wieder von gesundheitlichen Problemen geplagt. Ihr erster und bis dato einziger Weltcupsieg war vor genau 2.154 Tagen - beim Massenstart in Ruhpolding am 20. Januar 2019.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.