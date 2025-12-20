Wintersport

Johanna Puff bei einem Wettkampf in Lenzerheide im Februar. (picture alliance / Action Plus / Pierre Teyssot)

Die Europameisterin war bei einem Rennen im österreichischen Obertilliach am 7. Dezember auf der Strecke kollabiert und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nun habe sie die Diagnose Myokarditis erhalten, teilte sie auf Instagram mit.

"Endlich habe ich Klarheit darüber, was in den letzten Wochen passiert ist, aber es ist schwer zu akzeptieren - vor allem vor dem Start der Saison mit klaren Zielen", schrieb sie. Sie müsse nun eine mehrwöchige Trainingspause einlegen.

Damit ist klar, dass Puff die Olympischen Spielen in Mailand und Cortina (6. bis 22. Februar) verpasst.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.