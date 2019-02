Das ultimative Ziel sei es, dass jegliche Verfehlungen innerhalb der IBU und des Biathlonsports aufgedeckt und bestraft werden - so heißt es auf dem neuen Portal für Whistleblower. Strafrechtliche Ermittlungen sind schon in Norwegen und Österreich im Gange, aber auch innerhalb des Sports wolle man sanktionieren, zum Beispiel mit Sperren. Wer Hinweise hat, und das können auch Athleten sein, kann die auf dem neuen Portal anonym hochladen und mit Hilfe einer gesicherten Mailbox mit der externen Kontroll-Kommission der IBU in Kontakt treten.

Unabhängig vom Weltverband

Das Gremium betont, dass es absolut unabhängig vom Biathlon-Weltverband arbeite. Es geht um Vorwürfe vor allem aus dem Jahr 2017, Dopingvertuschung und Korruption, gegen den früheren IBU-Präsidenten Anders Besseberg und die damalige Generalsekretärin Nicole Resch. Aber es geht generell auch um alle anderen Verstöße in den Bereichen Anti-Doping, Compliance und Ethik im Biathlonsport.

Dem Gremium, das im November 2018 ins Leben gerufen wurde, gehört unter anderem die deutsche Anwältin Anja Martin an. Den Vorsitz hat der britische Sportrechtler Jonathan Taylor.