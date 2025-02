Wintersport

Die Biathletin Franziska Preuss (dpa-news/Martin Schutt)

Für Franziska Preuß war es zehn Jahre nach ihrer bislang einzigen WM-Einzelmedaille die Rückkehr auf das Podest: "Ich bin einfach glücklich", sagte die 30-Jährige nach dem Rennen. Über ihren einzigen Fehler im Stehendschießen ärgerte sie sich nur kurz: "Ich habe schon versucht, riskant zu schießen, vielleicht war es ein Ticken zu schnell."

Zwei Tage nach Bronze mit der Mixedstaffel brachte sich Preuß damit in eine aussichtsreiche Position für das ersehnte erste WM-Gold am Sonntag in der Verfolgung.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.