Getötete Hamas-Geiseln

Beisetzung der getöteten Mutter und ihrer Kinder in Israel (Ariel Schalit/AP/dpa)

Die Zeremonie fand ihn der Nähe ihres Heimtortes statt. Zuvor hatten zehntausende Menschen mit einem Trauerzug an die Mutter und ihre beiden Kleinkinder erinnert. Die Terrororganisation Hamas hatte die Leichen in der vergangenen Woche an das Rote Kreuz übergeben. Sie waren wie zahlreiche andere Menschen bei dem Überfall von Hamas-Terroristen auf Israel in den Gazastreifen verschleppt worden.

Die israelische Armee hatte nach einer forensischen Untersuchung mitgeteilt, die Kinder seien bereits im November 2023 von ihren Entführern ermordet worden. Die Hamas behauptet hingegen, sie seien bei einem israelischen Luftangriff ums Leben gekommen. Der Vater der Familie war Anfang Februar aus der Gewalt der Hamas freigekommen.

