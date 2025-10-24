Die Einrichtung verfolge einen dezentralen Ansatz mit insgesamt 20 Standorten. Auch die Hauptstelle im Dresdner Kulturpalast halte vorbildliche Angebote für alle Generationen bereit.
Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung ist den Angaben zufolge der einzige nationale Bibliothekspreis in Deutschland. Sie wird gemeinsam vom Deutschen Bibliotheksverband und der Deutsche-Telekom-Stiftung vergeben. Die Jury bewertet unter anderem die Qualität der bibliothekarischen Arbeit und den kreativen Einsatz digitaler Mittel, aber auch den Beitrag der jeweiligen Bibliothek zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.
Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.