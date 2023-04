25 Jahre Karfreitagsabkommen

US-Präsident Joe Biden begibt s (AFP / Saul Loeb)

Er trifft dort zunächst in der Hauptstadt der britischen Provinz, Belfast, ein. Das offizielle Programm beginnt dann erst morgen. Geplant sind unter anderem ein Treffen mit dem britischen Premierminister Sunak und eine Rede vor Studenten. Biden will das vor 25 Jahren ausgehandelte Karfreitagsabkommen für Nordirland und die seither erzielten Fortschritte würdigen. Der Vertrag beendete 1998 den Bürgerkrieg zwischen protestantischen Anhängern der Union mit Großbritannien und katholischen Befürwortern einer Wiedervereinigung mit der Republik Irland. Dorthin reist Biden anschließend in die Hauptstadt Dublin weiter, wo er eine Rede vor dem Parlament halten will.

Der US-Präsident begibt sich während seiner Reise auch auf persönliche Spurensuche. Bidens Vorfahren wanderten einst von Irland in die Vereinigten Staaten aus. So will er mehrere Orte besuchen, aus denen seine Familie stammte.

