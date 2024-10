US-Präsident Biden hat die indigenen Völker in den USA um Entschuldigung für die Misshandlung tausender ihrer Kinder in staatlichen Internaten gebeten. (AP / Manuel Balce Ceneta)

Vor seinem Besuch im Indigenen-Reservat Gila River schrieb Biden im Onlinedienst X, diese Entschuldigung sei überfällig. Die Vorgänge in den staatlichen Internaten gehören nach Angaben der Regierung zu den dunkelsten Kapiteln der amerikanischen Geschichte. Von Anfang des 19. Jahrhunderts bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden demnach zehntausende Kinder ihren Eltern entrissen und in oft weit von ihrem Zuhause entfernte Internate gebracht. Dort erlebten die Kinder physische, seelische und auch sexuelle Gewalt; mindestens 973 von ihnen kamen ums Leben. Ziel der staatlichen Einrichtungen war es, die Kultur, Sprache und Identität der Kinder auszulöschen.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.