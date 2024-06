Gedenkfeierlichkeiten zum D-Day

Brigitte Macron (l-r), Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, Joe Biden, Präsident der USA, und Jill Biden, First Lady der USA, treffen zu den Gedenkfeierlichkeiten zum 80. Jahrestag des D-Day in der Normandie in Colleville-sur-Mer ein. (Daniel Cole / AP Pool / AP / dpa / Daniel Cole)

Biden sagte bei einer Zeremonie auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof in Colleville, die Demokratie sei weltweit mehr gefährdet denn je seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Zugleich versicherte er, die Vereinigten Staaten und die NATO stünden in der Krise auch weiterhin an der Seite der Ukraine. Frankreichs Präsident Macron dankte bei der Gedenkfeier, an der auch rund 170 Veteranen teilnahmen, den damals eingesetzen Soldaten. Sie hätten alle Risiken für "unsere Unabhängigkeit, unsere Freiheit" auf sich genommen. "Das werden wir nicht vergessen". Der ukrainische Präsident Selenskyj, der gemeinsam mit seiner Frau in die Normandie gereist ist, schrieb auf X, damals hätten die Alliierten die Freiheit Europas verteidigt, heute übernehme dies sein Land.

Die Hauptzeremonie mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs, darunter auch Bundeskanzler Scholz, findet am Landungsstrand der US-Soldaten, Omaha Beach, statt.

Charles III: Nationen müssen zusammenstehen

Der britische König Charles III und der kanadische Premier Trudeau hatten zuvor in nationalen Gedenkfeiern der Toten ihrer Länder gedacht. Charles III. sagte in einer Ansprache in Ver-sur-Mer, die Nationen müssten zusammenstehen, um sich der Tyrannei zu widersetzen. Die damalige Generation habe dies getan. An die Veteranen gerichtet sagte der König, es gebe die immerwährende Verpflichtung, daran zu erinnern, was sie erreicht hätten. Anschließend legte der britische König ein Blumengebinde zu Ehren der getöteten britischen Soldaten nieder.

Der kanadische Premierminister Trudeau nannte es eine Pflicht, künftige Generationen an die Grundsätze zu erinnern, für die damals gekämpft worden sei: Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit.

Der sogenannte D-Day am 6. Juni 1944 leitete den Sieg der Alliierten gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg ein. Damals landeten mehr als 156.000 Soldaten der Alliierten per Schiff und mit Fallschirmen in der Normandie. Die Deutschen hatten im betroffenen Küstenabschnitt nur etwa 50.000 Infanteristen und wenige Flugzeuge zur Verfügung. Schauplatz der Landung waren fünf besonders flache und breite Strände. Die Alliierten gaben ihnen die Codenamen Utah und Omaha (USA), Gold und Sword (Großbritannien) und Juno (Großbritannien und Kanada).

Viele Tote am D-Day und danach

