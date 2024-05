Palästinenser kommen in Chan Junis an, nachdem sie aus Rafah geflohen sind. (IMAGO / APAimages / IMAGO / Omar Ashtawy \ apaimages)

Eine Invasion in das dichtbevölkerte Gebiet im Süden Gazas sei falsch, betonte Biden. Die US-Regierung hatte als Reaktion auf das Vorrücken israelischer Soldaten auf Rafah bereits die Lieferung von etwa 3.500 Bomben gestoppt.

Israel setzte in der Nacht seine Angriffe auf Ziele der Hamas im Gazastreifen fort. Wie die Armee mitteilte, wurden Stellungen der Terrororganisation im mittleren Abschnitt des Küstenabschnitts aus der Luft angegriffen. Das Militär in Syrien gab an, es habe erneut israelische Raketen abgefangen, die auf die Hauptstadt Damaskus abgefeuert worden seien. Von Israel liegt dazu keine Stellungnahme vor.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.