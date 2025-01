US-Präsident Biden gibt vor Ende seiner Amtszeit noch den Schutz von Gewässern vor Ölbohrungen vor. (Susan Walsh/AP/dpa)

Nach mehreren in Washington erlassenen Memoranden gilt dies für alle Gebiete des äußeren Kontinentalschelfs vor der Ost- und Westküste der Vereinigten Staaten. Zudem werden der östliche Golf von Mexiko sowie weitere Teile des nördlichen Beringmeers in Alaska genannt. Die Entscheidung gelte unbefristet, hieß es. Der Schutz der Meere und Küsten werde dazu beitragen, dass die Wirtschaft auch in den kommenden Generationen floriere, erklärte Biden.

Eine Sprecherin des Übergangsteams von Amtsnachfolger Trump bezeichnete die Entscheidung laut "Washington Post" als schändlich und kündigte an, die Bohrungen - wie angekündigt - auszuweiten.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.