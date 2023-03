US-Präsident Joe Biden (picture alliance / Newscom / Chris Kleponis)

Der Kongress müsse handeln, wenn Misswirtschaft zur Pleite eines Instituts beigetragen habe, erklärte Biden in Washington. Niemand stehe über dem Gesetz. Es müsse für Regulierungsbehörden einfacher werden, bei einer Bankenpleite wegen Misswirtschaft einen Teil der Managergehälter einzuziehen, Strafen zu verhängen und Manager vom Bankensektor auszuschließen.

Der Zusammenbruch der kalifornischen Silicon Valley Bank Ende vergangener Woche hatte für erhebliche Turbulenzen gesorgt. Eine Reihe anderer Banken in den USA und in Europa sind inzwischen in Schwierigkeiten geraten.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.